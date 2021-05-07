Названы места выездных встреч с дачниками Подмосковья в мае

Подмосковные власти проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Они помогут разобраться в вопросах об оформлении недвижимости, о налогообложении, вывозе мусора и не только.

Встречи проведут в Долгопрудном, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Коломне, Мытищах, Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Лотошине, Серебряных Прудах, Можайске, Наро-Фоминске и Кашире.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, дачники встретятся с сотрудниками БТИ, Росреестра, ФНС, местных администраций и Минимущества.

Жителям помогут разобраться в тонкостях кадастровых работ, лицензировании скважин и многих других вопросах. Об этом рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Главная задача подобных встреч — поговорить с жителями Подмосковья о том, что их беспокоит, помочь разобраться в законодательстве Андрей Разин.

Он объяснил, что после встречи у человека должен появиться четкий план действий для решения своего вопроса.

В мае встречи состоятся в 12 округах:

• 14 мая, в 15:00, — в Сергиевом Посаде, в Доме культуры имени Гагарина;

• 15 мая, в 11:00, — в Долгопрудном и Кашире;

• 21 мая, в 11:00, — в Волоколамском округе;

• 21 мая, в 13:00, — в Коломне, в 14:00 — в Лотошине, а в 15:00 — в Краснознаменске;

• 22 мая, в 12:00, — в Серебряных Прудах;

• 26 мая, в 11:30, — в Мытищах;

• 28 мая, в 11:00, — в Орехово-Зуеве и Можайске, а уже в 15:00 — в Наро-Фоминском городском округе.

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