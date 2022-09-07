Места рождения Героев Советского Союза отметят стелами в Серебряных Прудах | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 21:23 Поделиться Telegram

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Viber Места рождения Героев Советского Союза отметят стелами в Серебряных Прудах

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На въезде в село Петрово в городском округе Серебряные Пруды установили стелу в память о Герое Советского Союза Василии Харитонове.

Увековечить память о легендарных земляках предложили жители Серебряных Прудов. Администрация округа эту инициативу поддержала. В год 100-летия со дня рождения командира авиационного полка Василия Харитонова, его портрет и биографию может увидеть и прочесть любой житель и гость села Петрово.

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Василий Харитонов прошел всю Великую Отечественную войну. Он совершил более 400 боевых вылетов, провел около 80 воздушных боев. Старший лейтенант лично сбил 18 самолетов.

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«Поступила инициатива во всех населенных пунктах, где родились эти герои, установить памятные стелы. Чтобы не только местные жители знали, что живут в том месте, где родился великий человек прославивший свой край, защитивший свою родину, но и в том числе гости, приезжающие в наши населенные пункты», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В городском округе Серебряные Пруды родились семь Героев Советского Союза. Стела Василию Харитонову стала первой. Еще шесть будут установлены в ближайшие пару лет.

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