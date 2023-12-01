Подмосковье 01 декабря 2023, 15:25 Места посадки и высадки пассажиров изменили вблизи ж/д станции Люберцы Минтранс Подмосковья

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В Люберцах с 3 декабря изменится схема движения рядом с одноименной железнодорожной станцией. об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Изменятся места посадки и высадки для маршрутов № 2, 2к, 4, 4к, 5, 8к, 9к, 11, 20, 21, 22, 23к, 25, 26, 27, 30к, 32к, 33к, 34к, 35к, 38л, 40к, 41, 42к, 57л, 553к и 1230к», — уточнили в ведомстве.

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Высадка на этих маршрутах будет напротив станции МЦД Люберцы — на противоположной стороне разворотной площадки. Там же будут сажать пассажиров маршрутов № 9к и 40к в сторону тоннеля.

Места посадки изменятся для маршрутов № 4к и 8к, которые проследуют в сторону улицы Космонавтов. Она будет осуществляться на остановке № 1. На второй остановке будут ждать пассажиров автобусов № 35к, 30к и 34к в сторону Егорьевского шоссе, на третьей — маршрутов № 23к, 32к, 33к, 38л и 57л в сторону поселка Мирный и рабочего поселка Октябрьский.

Маршруты № 2, 2к, 11, 9к, 40к, 42к, 553к и 1230к в сторону Котельников будут отправлять с остановки № 4, № 22, 25 в Лыткарино и маршруты № 4 и 5 в сторону улицы Космонавтов — от остановки № 5, маршруты № 20, 21 в сторону Дзержинского, № 27, 26 в сторону Котельников и маршрут № 41 в сторону Новорязанского шоссе — от остановки № 6.

На остановке № 7 будут сажать пассажиров автобусов № 11, 553к и 1230к в сторону Комсомольского проспекта, а на восьмой — маршрута № 8к в сторону улицы Гоголя.

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