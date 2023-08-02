Подмосковье 02 августа 2023, 15:41 Новые места отдыха и велодорожки появились в лесопарке во Фрязине — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: благоустроенный лесопарк во Фрязине откроют в августе Пресс-служба губернатора Московской области

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Велодорожки, шахматные столы, площадки для воркаута и настольного тенниса появились в лесопарке во Фрязине. В августе завершится благоустройство, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Жители смогут отдохнуть в амфитеатре у сцены и привести детей в новую игровую зону.

По его словам, это место отдыха устарело за многие десятилетия, но теперь получило вторую жизнь. Его обновили с минимальным вмешательством в природу.

«Здесь, в парке, традиционное место отдыха. Оно безнадежно устарело за многие десятилетия. И сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя», — рассказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, лесопарк облагородили на высоком уровне, создав условия для творчества, детского отдыха, активного досуга. Появились велодорожки и лыжные трассы.

Очень надеемся, что жители оценят обновленный парк. У нас большая программа в Подмосковье — будет 50 парков в лесу. Сейчас их уже 20. Андрей Воробьев

Речь идет о проекте «Парки в лесу», который активно запустили в Подмосковье в 2021 году. Преобразили уже 17 лесопарковых зон, еще пять обновят к октябрю.

Проект благоустройства лесопарка во Фрязине

Во Фрязине, помимо благоустройства этого места, осенью откроют обновленные зоны отдыха на площади Победы и Комсомольской улице.

Поддержка предпринимателей в парках

Во Фрязине губернатор пообщался с предпринимателями, которые активно открывают бизнес и создают услуги в парках Подмосковья.

«Сегодня пригласили вас, людей, занимающихся бизнесом, чтобы обсудить ваши планы. Мы очень заинтересованы, чтобы вы могли реализовывать свои проекты: торговлю, услуги, прокат, питание, творческие кружки. Делаем так, чтобы жителям нравилось, чтобы все было на современном уровне», — сказал Андрей Воробьев.

Например, во Фрязинском лесопарке предприниматель Александр Тюльпанов планирует открыть прокат.

Велотехника, веломобили, детские электромашины. В Подмосковье стало появляться все больше новых парковых зон, где можно отдохнуть, позаниматься спортом. Александр Тюльпанов

Предприниматель Алексей Шаклов запланировал установить в лесопарке фуд-траки с едой. Он владеет сетью кафе Fox Box. Этот бизнес он запустил полгода назад совместно с партнером Игорем Батраченко.

«Когда мы увидели создающийся лесопарк во Фрязино, то сразу поняли, что должны быть здесь. Я сам местный и помню еще, как с ребенком гулял здесь. Сейчас произошли огромные изменения», — поделился Алексей Шаклов.

А Руслан Епископян хочет открыть в лесопарке семейное кафе, где будут работать около 10 человек.

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