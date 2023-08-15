15 августа 2023, 17:14
Места отдыха и велодорожки появятся в Томилинском лесопарке после благоустройства
Благоустройство Томилинского лесопарка продолжается в Люберцах. Там появятся комфортные зоны отдыха, места для занятий спортом, детские площадки и многое другое.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, объект вошел в программу губернатора «Парки в лесу». По словам главы ведомства Михаила Хайкина, там появится удобная инфраструктура для отдыха и занятий спортом в любое время года и при любой погоде.
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В лесопарке обустроят «Тропу здоровья», установят лавочки, места для игр и занятий активными видами спорта. Вдоль маршрута появятся велопарковки и стоянки для лыж.
Для детей обустроят игровую площадку, а у владельцев домашних животных появится место для выгула собак. На территории лесопарка установят павильон охраны, стоянку для автомобилей, а также системы освещения и видеонаблюдения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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Благоустройство
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