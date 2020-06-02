02 июня 2020, 18:25
Места обитания краснокнижных птиц нашли в Подмосковье
В Подмосковье на территории проектируемого природного парка «Журавлиный край» обнаружили место обитания пары крупных кроншнепов. Это редкие кулики, которые занесены в Красную книгу России и Красную книгу области, передает пресс-служба регионального Министерства экологии.
Кроншнепов нашли специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые обследуют территорию «Журавлиного края».
Кроме птиц они встретили нескольких краснокнижных ужей и растений: мох неккера перистый и небольшая лесная орхидея гудайера ползучая.
Уточняется, что природный парк «Журавлиный край» расположится на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов. Планируемая площадь составит около 75 тысяч гектаров. В Московской области это будет самая большая особо охраняемая природная территория.