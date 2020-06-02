Места обитания краснокнижных птиц нашли в Подмосковье

Кроншнепов нашли специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые обследуют территорию «Журавлиного края».

Кроме птиц они встретили нескольких краснокнижных ужей и растений: мох неккера перистый и небольшая лесная орхидея гудайера ползучая.

Уточняется, что природный парк «Журавлиный край» расположится на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов. Планируемая площадь составит около 75 тысяч гектаров. В Московской области это будет самая большая особо охраняемая природная территория.