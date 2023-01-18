Подмосковье 18 января 2023, 11:09 Места крещенских купаний в Истре оборудовали нескользящими трапами и подводной подсветкой

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Городской округ Истра в этом году подготовил восемь мест для крещенских купаний. Везде были проведены лабораторные исследования воды — она соответствует санитарным нормам. Все купели освещены, оборудованы нескользящими трапами для спуска и подводной подсветкой. Рядом организовали стоянки для автомобилей.

Новую иордань по просьбе жителей обустроили на плотине реки Маглуши в Новопетровском. Главной площадкой в округе станет берег реки Истры около Ново-Иерусалимского монастыря.

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Здесь городские службы убрали снег, а водолазы очистили дно реки от растительности. Также установили помосты и оборудовали две купели с двумя и четырьмя входами. Там уже смонтированы шесть палаток для переодевания и обогрева, теплые очаги.

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Рядом будет организована праздничная торговля. Жители смогут бесплатно угоститься солдатской кашей и горячим чаем на полевой кухне.

«Нам всегда здесь хочется создать, помимо безопасности, еще и крещенскую, праздничную атмосферу. Надеюсь, что у нас получилось и все будут довольны», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Обеспечивать безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции и ГИБДД, Росгвардия, добровольная народная дружина и истринское казачье общество, частные охранные предприятия, МЧС, сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита», работники администрации и волонтеры.

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