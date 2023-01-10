Подмосковье 10 января 2023, 15:32 Места крещенских купаний в Богородском округе проверят на безопасность

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Глава Богородского округа Игорь Сухин на оперативном совещании поручил подготовить места для крещенских купаний. Все площадки в ходе ближайшего объезда проверят сотрудники управления безопасности администрации округа.

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В Богородском округе в этом году будет два места для крещенских купаний на открытых водоемах — в Электроуглях и в Старой Купавне. Еще пять площадок организуют при храмах. Три из них в Ногинске — в Богоявленском соборе, храме Константина Богородского и храме Матроны Московской. Две купели откроют в Покровском храме села Воскресенское и в Троицком храме в селе Ивашево.

«Как всегда, самое важное — это безопасность и здоровье людей. Необходимо подготовить теплые раздевалки, организовать дежурство спасателей, медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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