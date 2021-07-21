Жители выбрали для защиты от застройки 2,7 тысячи природных мест Подмосковья

Онлайн-опрос для выбора природных уголков, которые защитят от застройки, завершили в Подмосковье. В нем приняли участие 15 тысяч жителей. Они предложили 2,7 тысячи территорий: скверы, парки, места для прогулок и занятий спортом.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, опрос завершился на «Доброделе». Люди предложили зеленые уголки для нанесения на онлайн-карту, помогающую контролировать строительство. По словам заместителя председателя правительства области Андрея Разина, работу проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Нам было важно узнать мнение жителей об уголках природы, которые для них важны и нужны, чтобы учесть это в работе Андрей Разин. Как рассказала Адигамова, среди предложений есть сельские участки, береговые зоны, леса и не только. «Конечно, люди хотят максимально сохранить природу вокруг своих домов или создать новые зоны отдыха», — отметила она. Анализ всех предложений жителей проведут до конца лета и их мнения учтут при дальнейшем благоустройстве.