Тепло не разрушит традиции Крещения. Места для купания в Подмосковье оборудуют заходами с берега

Жители и гости Московской области смогут искупаться на Крещение, несмотря на теплую погоду и отсутствие льда. Для этого в купальнях оборудуют заходы в воду с берега. Об этом на заседании правительства объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В выходные дни традиционно пройдет Крещение и пройдут купания. Здесь, прежде всего, нагрузка на МЧС. Традиционно зимой у нас огромное количество людей, гостей окунаются в водоемы и проруби. Специфика этого года заключается в том, что на водоемах, по сути, нет льда», — отметил Воробьев.

Губернатор обратил внимание на то, что сейчас даже в стоячих водоемах толщина льда не превышает пяти сантиметров, а во многих местах его вообще нет. Поэтому в Московской области оборудуют удобные заходы в воду с берега с помощью настилов.

Воробьев призвал глав всех муниципалитетов позаботиться об оснащении мест для купания, чтобы все жители и гости Подмосковья могли окунуться в воду на Крещение, не подвергая себя риску.

«Прошу обратить внимание и обеспечить безопасность, чтобы у нас, не дай бог, не было никаких эксцессов. Мы должны максимальное внимание, как это традиционно мы делаем, уделить организации этого процесса. Главы прекрасно понимают, о чем я говорю, прошу, как и прежде, отнестись добросовестно», — подчеркнул Воробьев.

Всего в Московской области на Крещение оборудуют большее 200 купелей. Здесь можно посмотреть адреса, где появятся места для купания.

Крещение Господне празднуется Русской православной церковью 19 января. По прогнозам Гидрометцентра, в этот день в московском регионе будет от -3 до +2 градусов, осадков не ожидается.