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    12 ноября 2020, 11:26

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Скоро придет зима, а значит, любители активного отдыха встанут на лыжи. Но куда отправиться в поисках удобной и живописной трассы? О местах в Подмосковье, приятно удивляющих гостей природой, комфортом или услугами, рассказал областной путеводитель welcome.mosreg.ru.
    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье

    Перечислим топ-10 лыжных трасс Подмосковья, расположенных в Серпухове, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Истре, Красногорске, Королеве, Химках, Дмитрове, Одинцове, Томилинском лесопарке.

    Парк культуры и спорта в Одинцове

    Рассматриваете для активного отдыха Одинцово? Приезжайте на Лазутинскую лыжню — это полноценная лыжероллерная трасса с теплыми раздевалками, кафе и бесплатной парковкой.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 1

    Лыжню освещают круглосуточно. Здесь работает ски-сервис, есть душевые и прокат инвентаря. Дети смогут поиграть на площадке или прокатиться с горки.

    Переживать за дефицит снега вам не придется. Здесь точно будет мягко и комфортно. Вдоль трассы работают снеговые пушки. Они и отвечают за то, чтобы все вокруг напоминало белое покрывало.

    Трасса находится по адресу: Одинцово, Манжосовская улица, 1.

    Лыжный клуб «Волкуша» в Лыткарине

    Запланировав отдых с детьми, можно отправиться в Лыткарино. На территории клуба «Волкуша» вы найдете лыжные трассы для взрослых и самых маленьких гостей.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 2

    Здесь обустроили освещенные дорожки, воркаут-пространство и лавочки для переодеваний. Зимой работает снежная пушка. Уже в феврале 2021-го на территории «Волкуши» состоятся открытый чемпионат и первенство Лыткарина по лыжным гонкам.

    Это место находится по адресу: Томилинский лесопарк, лыжный клуб «Волкуша».

    «Пересвет» в Сергиевом Посаде

    В Сергиевом Посаде рассмотрите лыжную трассу универсального спортивного комплекса «Пересвет». В этом месте найдете прокат инвентаря и все удобства — от освещения до музыки.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 3

    Адрес: Сергиево-Посадский округ, Пересвет, улица Пионерская, 9.

    Школа олимпийского резерва в Истре

    А в Истре популярна школа олимпийского резерва «Истина». Ее уже оснастили новым современным оборудованием: ратраком, снежной пушкой и снегоходами.

    В этом месте гости найдут кафе, раздевалки, прокат инвентаря и парковку. Здесь же работают гостиница с медицинским пунктом.

    Адрес: городской округ Истра, деревня Головино, 89.

    Лыжная трасса в Королеве

    В Королеве популярна так называемая народная тропа. Так ее именуют местные жители. Здесь не работает освещение, поэтому на трассу приходят днем. Зато вокруг хорошая природа.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 4

    Лыжня начинается у дома №10 по Октябрьскому бульвару.

    Стадион «Зоркий» в Красногорске

    На стадионе «Зоркий» в Красногорске работают лыжные трассы на три и пять километров. Гостям предложат все удобства. Среди них теплые раздевалки, душевые, прокат инвентаря и выездные буфеты с парковкой.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 5

    Адрес: Красногорск, Речная улица, 37.

    Стадион имени Резцовой в Химках

    Разыскать лыжные трассы протяженностью от 500 до пяти тысяч метров удастся в Химках. Это часть территории стадиона имени Анфисы Резцовой.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 6

    Здесь работает комплекс помещений для лыжного спорта, прокат инвентаря и не только. Адрес: Химки, улица Мичурина, строение 24.

    Лыжня в Томилинском лесопарке

    Новую лыжню, которую оснастят необходимым оборудованием, откроют в Томилинском лесопарке 25 декабря. Адрес: Московская область, Томилинский лесопарк.

    Центр зимних видов спорта в Дмитрове

    В подмосковном Дмитрове посетить можно Центр зимних видов спорта. Желающие прокатиться найдут здесь освещенные трассы и смогут арендовать инвентарь.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 7

    Адрес: Дмитров, микрорайон Внуковский, 28.

    Комплекс «Красные крылья» в Серпухове

    В спортивном комплексе «Красные крылья» в Серпухове можно покататься не только на лыжах, но и тюбингах, а также поиграть в пейнтбол или попариться в бане, переночевать в деревянных домиках.

    Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье | Изображение 8

    Адрес: городской округ Серпухов, деревня Васильевское.

    Узнавайте о лучших идеях, местах для отдыха, самых интересных событиях в Подмосковье на портале welcome.mosreg.ru.