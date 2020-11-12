Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье

Перечислим топ-10 лыжных трасс Подмосковья, расположенных в Серпухове, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Истре, Красногорске, Королеве, Химках, Дмитрове, Одинцове, Томилинском лесопарке.

Парк культуры и спорта в Одинцове

Рассматриваете для активного отдыха Одинцово? Приезжайте на Лазутинскую лыжню — это полноценная лыжероллерная трасса с теплыми раздевалками, кафе и бесплатной парковкой.

Лыжню освещают круглосуточно. Здесь работает ски-сервис, есть душевые и прокат инвентаря. Дети смогут поиграть на площадке или прокатиться с горки.

Переживать за дефицит снега вам не придется. Здесь точно будет мягко и комфортно. Вдоль трассы работают снеговые пушки. Они и отвечают за то, чтобы все вокруг напоминало белое покрывало.

Трасса находится по адресу: Одинцово, Манжосовская улица, 1.

Лыжный клуб «Волкуша» в Лыткарине

Запланировав отдых с детьми, можно отправиться в Лыткарино. На территории клуба «Волкуша» вы найдете лыжные трассы для взрослых и самых маленьких гостей.

Здесь обустроили освещенные дорожки, воркаут-пространство и лавочки для переодеваний. Зимой работает снежная пушка. Уже в феврале 2021-го на территории «Волкуши» состоятся открытый чемпионат и первенство Лыткарина по лыжным гонкам.

Это место находится по адресу: Томилинский лесопарк, лыжный клуб «Волкуша».

«Пересвет» в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде рассмотрите лыжную трассу универсального спортивного комплекса «Пересвет». В этом месте найдете прокат инвентаря и все удобства — от освещения до музыки.

Адрес: Сергиево-Посадский округ, Пересвет, улица Пионерская, 9.

Школа олимпийского резерва в Истре

А в Истре популярна школа олимпийского резерва «Истина». Ее уже оснастили новым современным оборудованием: ратраком, снежной пушкой и снегоходами.

В этом месте гости найдут кафе, раздевалки, прокат инвентаря и парковку. Здесь же работают гостиница с медицинским пунктом.

Адрес: городской округ Истра, деревня Головино, 89.

Лыжная трасса в Королеве

В Королеве популярна так называемая народная тропа. Так ее именуют местные жители. Здесь не работает освещение, поэтому на трассу приходят днем. Зато вокруг хорошая природа.

Лыжня начинается у дома №10 по Октябрьскому бульвару.

Стадион «Зоркий» в Красногорске

На стадионе «Зоркий» в Красногорске работают лыжные трассы на три и пять километров. Гостям предложат все удобства. Среди них теплые раздевалки, душевые, прокат инвентаря и выездные буфеты с парковкой.

Адрес: Красногорск, Речная улица, 37.

Стадион имени Резцовой в Химках

Разыскать лыжные трассы протяженностью от 500 до пяти тысяч метров удастся в Химках. Это часть территории стадиона имени Анфисы Резцовой.

Здесь работает комплекс помещений для лыжного спорта, прокат инвентаря и не только. Адрес: Химки, улица Мичурина, строение 24.

Лыжня в Томилинском лесопарке

Новую лыжню, которую оснастят необходимым оборудованием, откроют в Томилинском лесопарке 25 декабря. Адрес: Московская область, Томилинский лесопарк.

Центр зимних видов спорта в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове посетить можно Центр зимних видов спорта. Желающие прокатиться найдут здесь освещенные трассы и смогут арендовать инвентарь.

Адрес: Дмитров, микрорайон Внуковский, 28.

Комплекс «Красные крылья» в Серпухове

В спортивном комплексе «Красные крылья» в Серпухове можно покататься не только на лыжах, но и тюбингах, а также поиграть в пейнтбол или попариться в бане, переночевать в деревянных домиках.

Адрес: городской округ Серпухов, деревня Васильевское.

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