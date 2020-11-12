Лучшие места для катания на лыжах назвали в Подмосковье
Перечислим топ-10 лыжных трасс Подмосковья, расположенных в Серпухове, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Истре, Красногорске, Королеве, Химках, Дмитрове, Одинцове, Томилинском лесопарке.
Парк культуры и спорта в Одинцове
Рассматриваете для активного отдыха Одинцово? Приезжайте на Лазутинскую лыжню — это полноценная лыжероллерная трасса с теплыми раздевалками, кафе и бесплатной парковкой.
Лыжню освещают круглосуточно. Здесь работает ски-сервис, есть душевые и прокат инвентаря. Дети смогут поиграть на площадке или прокатиться с горки.
Переживать за дефицит снега вам не придется. Здесь точно будет мягко и комфортно. Вдоль трассы работают снеговые пушки. Они и отвечают за то, чтобы все вокруг напоминало белое покрывало.
Трасса находится по адресу: Одинцово, Манжосовская улица, 1.
Лыжный клуб «Волкуша» в Лыткарине
Запланировав отдых с детьми, можно отправиться в Лыткарино. На территории клуба «Волкуша» вы найдете лыжные трассы для взрослых и самых маленьких гостей.
Здесь обустроили освещенные дорожки, воркаут-пространство и лавочки для переодеваний. Зимой работает снежная пушка. Уже в феврале 2021-го на территории «Волкуши» состоятся открытый чемпионат и первенство Лыткарина по лыжным гонкам.
Это место находится по адресу: Томилинский лесопарк, лыжный клуб «Волкуша».
«Пересвет» в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде рассмотрите лыжную трассу универсального спортивного комплекса «Пересвет». В этом месте найдете прокат инвентаря и все удобства — от освещения до музыки.
Адрес: Сергиево-Посадский округ, Пересвет, улица Пионерская, 9.
Школа олимпийского резерва в Истре
А в Истре популярна школа олимпийского резерва «Истина». Ее уже оснастили новым современным оборудованием: ратраком, снежной пушкой и снегоходами.
В этом месте гости найдут кафе, раздевалки, прокат инвентаря и парковку. Здесь же работают гостиница с медицинским пунктом.
Адрес: городской округ Истра, деревня Головино, 89.
Лыжная трасса в Королеве
В Королеве популярна так называемая народная тропа. Так ее именуют местные жители. Здесь не работает освещение, поэтому на трассу приходят днем. Зато вокруг хорошая природа.
Лыжня начинается у дома №10 по Октябрьскому бульвару.
Стадион «Зоркий» в Красногорске
На стадионе «Зоркий» в Красногорске работают лыжные трассы на три и пять километров. Гостям предложат все удобства. Среди них теплые раздевалки, душевые, прокат инвентаря и выездные буфеты с парковкой.
Адрес: Красногорск, Речная улица, 37.
Стадион имени Резцовой в Химках
Разыскать лыжные трассы протяженностью от 500 до пяти тысяч метров удастся в Химках. Это часть территории стадиона имени Анфисы Резцовой.
Здесь работает комплекс помещений для лыжного спорта, прокат инвентаря и не только. Адрес: Химки, улица Мичурина, строение 24.
Лыжня в Томилинском лесопарке
Новую лыжню, которую оснастят необходимым оборудованием, откроют в Томилинском лесопарке 25 декабря. Адрес: Московская область, Томилинский лесопарк.
Центр зимних видов спорта в Дмитрове
В подмосковном Дмитрове посетить можно Центр зимних видов спорта. Желающие прокатиться найдут здесь освещенные трассы и смогут арендовать инвентарь.
Адрес: Дмитров, микрорайон Внуковский, 28.
Комплекс «Красные крылья» в Серпухове
В спортивном комплексе «Красные крылья» в Серпухове можно покататься не только на лыжах, но и тюбингах, а также поиграть в пейнтбол или попариться в бане, переночевать в деревянных домиках.
Адрес: городской округ Серпухов, деревня Васильевское.
Узнавайте о лучших идеях, местах для отдыха, самых интересных событиях в Подмосковье на портале welcome.mosreg.ru.