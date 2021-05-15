Места для экопунктов в Подмосковье выберут голосованием на «Добробделе»

Голосование по определению мест для установке экопунктов началось на портале «Добродел». Жители Московской области смогут сами выбрать удобные для них места где они могут сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки в переработку. Голосование продлится до 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Источник фото: пресс-служба министерства ЖКХ Московской области

Определить место для экопункта можно из списка, куда вошли парки, скверы, набережные, вокзалы, заправки, остановки, магазины, супермаркеты, торговые центры, образовательные учреждения и дворы.

«Экопункты позволят не только собрать вторичное сырье и направить его на переработку, но и каждому жителю получить баллы от сданной банки или бутылки, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что первые экопункты установят в выбранных жителями местах Подмосковья уже в июле.

По поручению губернатора Московской области до конца года в регионе установят 900 экопунктов по приему стекла и пластика. Важно помнить, что сдавать можно тару без жидкости внутри. Система внутри экопункта автоматически определяет материал, из которого сделана емкость и отправляет ее в один из двух отсеков, где ее сжимает специальный механизм.

Программа по вторичной переработке отходов началась в Московской области в 2019 году. На сегодняшний день в регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке. Туда отправляется мусор из специальных контейнеров.