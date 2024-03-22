Подмосковье 22 марта 2024, 11:39 Места для благоустройства в Воскресенске определят на всероссийском голосовании Министерство благоустройства Московской области

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Голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало по всей России 15 марта и продолжается. Жители Воскресенска смогут сами определить, какие места обновят в первую очередь.

В Министерстве благоустройства Подмосковья напомнили, что в Воскресенском городском округе на голосование вынесены четыре территории: сквер в селе Барановское, сквер по улице Московской в Воскресенске, площадь в деревне Ратчино и сквер в городе Белоозерский.

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Проголосовать за выбранную территорию можно на сайте .

В 2021 году в Воскресенске по решению жителей уже благоустроили усадебный парк Кривякино. Здесь установили входные группы, беседки и ротонды, отреставрировали каскад прудов, очистили дно водоема и восстановили его береговую линию. Создали единый пешеходный маршрут, установили детскую площадку.

Жители других округов Подмосковья также выбирают места для будущего благоустройства. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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