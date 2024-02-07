Подмосковье 07 февраля 2024, 16:25 Места активного отдыха оборудовали заведениями общепита в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Места активного отдыха в Подмосковье оборудовали заведениями общепита. На горнолыжных курортах, катках, и тюбинговых горках жители могут согреться горячими напитками и перекусить.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, рестораны и кафе у мест активного отдыха пользуются большой популярностью у жителей.

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«В зимний период, как правило, спрос жителей возрастает на горячие напитки и теплые блюда. Заведения общепита вводят специальные сезонные меню и предложения», — отметил он.

Так, посетители горнолыжного клуба Леонида Тягачева в Дмитрове могут поесть в кафе «Старт», а на курорте «Лисья гора» в Балашихе работает кафе-бар. Заведения общепита также открыты в «Сорочанах» в Дмитрове и других объектах.

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