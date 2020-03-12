Мест в детских садах Подмосковья должно хватать всем. Решение проблемы есть!

Обеспечить юных жителей Подмосковья местами в детских садах — одна из приоритетных задач областного правительства. План решения существующей проблемы есть, и он взят в работу.

Места в детских садах будут создавать не только благодаря строительству новых учреждений, но и за счет выкупа, а также ремонта существующих. Такое поручение дал в своем обращении губернатор Андрей Воробьев.

Министр образования региона Ирина Каклюгина в эфире «360» уточнила, что подобная практика уже есть в ведущих по нехватке мест округах — в Балашихе, Одинцове и Красногорске.

«Проблема у нас существует, не будем скрывать. В большинстве случаев это связано с тем, что несколько лет назад стали активно появляться новые микрорайоны, не обеспеченные инфраструктурой. Там, где по решению губернатора можно было построить сады за бюджетные деньги, это сделано. Но остаются муниципалитеты, где это физически невозможно», — сказала она.

Однако Ирина Каклюгина подчеркнула: все возможные варианты постоянно прорабатываются с главами Балашихи, Красногорска, Одинцова и других муниципалитетов региона.

Кроме того, по ее словам, каждое будущее помещение детского сада должно пройти строгий отбор и соответствовать санитарным нормам. На сегодняшний день найти в Подмосковье такое здание проще, чем свободный земельный участок.