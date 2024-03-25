Подмосковье 25 марта 2024, 11:16 Месяц чистоты и благоустройства пройдет в Ступине в апреле Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Месяц чистоты и благоустройства начнется в Ступине 1 апреля. Субботники пройдут 6, 13, 20 и 27 числа.

В течение месяца в Ступине будут проводить большую работу по уборке и благоустройству дворов и общественных территорий. Их подготовят к летнему периоду, рассказал глава округа Сергей Мужальский.

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«В течение месяца коммунальными службами будут проводиться работы по приведению в надлежащее состояние дворов и общественных территорий, подготовке их к летнему периоду. 20 апреля планируется проведение общеобластного субботника», — сказал он.

Он добавил, что коммунальные службы проведут работы по ликвидации подтоплений, уберут мусор и аварийные деревья, отремонтируют ямы и многое другое.

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