Подмосковье 20 апреля 2023, 18:41 Месячник благоустройства завершили в Подмосковье на 60% ГУСТ МО

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Еженедельный общеобластной штаб по содержанию территорий с главами городских округов прошел в Подмосковье. На встрече подвели промежуточные итоги Месяца чистоты и благоустройства, а также обсудили планы на следующие сезоны года.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что работы по Месячнику благоустройства выполнены в Московской области на 60%.

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Она также напомнила, что, в соответствии с планом, до конца мая все работы должны быть выполнены в полном объеме. Также на встрече подняли вопрос соответствия вывесок на фасадах нежилых зданий.

«Фасады — это лицо города. У нас есть три нормативных документа, которые рассказывают, какую площадь они могут занимать и какому визуальному формату соответствовать. Поэтому мы попросили коллег самостоятельно осмотреть все фасады торговых центров, палаток и магазинов, чтобы привести все к единому визуальному стандарту», — подчеркнула Аипова.

Кроме того, по словам руководителя ГУСТ, в зимнем сезоне — 2023/2024 коммунальные службы Подмосковья должны отказаться от использования песка в обработке твердых покрытий. Данные меры позволят сократить количество смета при подготовке территорий к лету и помогут более эффективно бороться с гололедицей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов в регионе.

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