Подмосковье 27 марта 2024, 17:25 Месячник благоустройства подготовки к весеннему сезону проведут в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Масштабные работы по благоустройству в Лобне начнут первого апреля. Сотрудники «Управления по работе с территориями» частично начали подготавливать общественные территории к весеннему сезону.

Работники управления проведут инвентаризацию имущества и восстановят испорченные скамейки и урны. По необходимости их заменять на новые. Первые пять урн уже установили на вокзальной площади у станции «Лобня».

Реклама

Напомним, что за выброс мусора в общественных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от одной до двух тысяч рублей для граждан и от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».