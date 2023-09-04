Подмосковье

04 сентября 2023, 20:46

Месячник безопасности стартовал в образовательных учреждениях Подмосковья

Читать 360tv в

Ежегодно в начале учебного года в образовательных учреждениях Московской области проводится месячник безопасности. Этот раз не стал исключением, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Основная цель занятий — напомнить учащимся после длительных каникул правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях», — уточнили в управлении.

Реклама

Для школьников подготовили лекции, викторины, конкурсы и провели учебные эвакуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых учебных заведений открыли в регионе к сентябрю.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы

Реклама

Реклама