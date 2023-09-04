04 сентября 2023, 20:46
Месячник безопасности стартовал в образовательных учреждениях Подмосковья
Ежегодно в начале учебного года в образовательных учреждениях Московской области проводится месячник безопасности. Этот раз не стал исключением, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Основная цель занятий — напомнить учащимся после длительных каникул правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях», — уточнили в управлении.
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Для школьников подготовили лекции, викторины, конкурсы и провели учебные эвакуации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых учебных заведений открыли в регионе к сентябрю.
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Школы
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