Мешок с монетами пополнил коллекцию оригинальных находок на КПО «Восток»

На сортировке КПО «Восток» обнаружили необычную находку — мешок с деньгами, в котором было 2730 монет достоинством 10, 5 и 1 копейки 2008 года выпуска на общую сумму 369 рублей. Мешок отправили на сортировку, а монеты разместили в один из первых экспонатов музея — аптечную емкость, рассказали в пресс-службе МинЖКХ региона.

Выставочный экземпляр будет соседствовать с денежными купюрами номиналом 3 рубля (1961 год выпуска) и 100 рублей (1993 года).

«С 2019-го года Московская область приступила к формированию всего комплекса переработки отходов в регионе. За это время мы закрыли все 30 полигонов старого образца. Последний — в декабре 2020 года. И за это время мы создали 11 современных комплексов по переработке отходов, которые поступают на них от жителей благодаря двухконтейнерной системе. На наших КПО применены самые современные технологии и оборудование. Ни один кубометр отходов не попадает напрямую на захоронение, все отходы проходят обработку, сортировку и в дальнейшем уже инертные массы размещаются на специализированных картах», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Среди других интересных находок — ручные часы с браслетом Dior производства Китая 90-х годов, зеркало с павлином из искусственных камней.

Музей КПО «Восток» служит отправной точкой экскурсий, которые проводятся на комплексе раз в неделю. Подобные музеи созданы на всех подмосковных КПО по инициативе МинЖКХ Московской области.