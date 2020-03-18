Меры защиты от коронавируса усилят в Подмосковье

С 18 марта работодатели должны дезинфицировать воздух и поверхности в помещениях. Также они должны купить в офисы дезинфицирующие средства для уборки помещений и обработки рук сотрудников.

Министерство здравоохранения Московской области должно определить порядок взятия тестов на коронавирусную инфекцию для лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не вступавших в контакт с больными COVID-19.

Губернатор поручил Министерству ЖКХ региона организовать работу по обеззараживанию очищенных канализационных стоков.

Руководители центральных исполнительных органов государственной власти должны перевести государственных служащих на дистанционную работу и обеспечить техническое и методическое сопровождение сотрудников, работающих удаленно.

В Подмосковье работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо сайта, в Московской области есть горячая линия по коронавирусу. Жители региона, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут позвонить по телефону 8-800-550-50-30. Операторы предоставят необходимую справочную информацию, расскажут порядок действий, при необходимости вызовут на дом врача. Вы и проживающие с вами сможете оформить электронный больничный лист.

В связи с растущей обеспокоенностью жителей губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал не закупать большое количество продуктов. Дефицита товаров в регионе не будет.