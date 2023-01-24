Подмосковье 24 января 2023, 11:34 Меры поддержки самозанятых обсудят на заседании профильного комитета в Павловском Посаде

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Заседание комитета по работе с самозанятыми Восточной торгово-промышленной палаты Подмосковья пройдет в Павловском Посаде 27 января. На нем обсудят меры поддержки и программы обучения.

На заседании также поговорят о способах регистрации и особенностях самозанятых. Участие во встрече бесплатное по регистрации.

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Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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