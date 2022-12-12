Важное 12 декабря 2022, 17:53 Губернатор Подмосковья: меры поддержки семей мобилизованных распространили на кадровых военных

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Меры поддержки семей участников СВО расширили в Подмосковье. Теперь льготы, которые были доступны мобилизованным и добровольцам, распространили и на кадровых военных. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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Теперь меры поддержки доступны семьям всех участников СВО. Одно условие — служащий по контракту или от Росгвардии, его жена и дети должны быть прописаны в Подмосковье.

Встречаясь с женами наших офицеров, мы обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию Андрей Воробьев.

Теперь, по его словам, все семьи военнослужащих получат меры поддержки, дополнительные заботу и помощь.

Близкие военнослужащих могут получить поддержку и в одном из 60 центров помощи семьям мобилизованных в каждом городском округе.

Там обращения от семей участников СВО принимают социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Доступны не только психологическая и юридическая помощь, но и материальная, социальная.