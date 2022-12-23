Подмосковье 23 декабря 2022, 09:45 Меры поддержки предпринимателей повлияли на снижение продовольственной инфляции в Подмосковье

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Банк России фиксирует снижение уровня инфляции в Подмосковье на протяжении нескольких месяцев. На сдерживание роста цен повлияли снижение затрат аграриев и региональные меры поддержки производителей.

Продовольственная инфляция снизилась в Подмосковье до 11,32% в ноябре (с 11,79% в октябре). При этом рост цен на мясо птицы замедлился, а стоимость свинины продолжила снижаться. Это связано в том числе с тем, что расходы животноводов стабилизировались. Корма перестали дорожать, а многие сельскохозяйственные производители получили поддержку от Подмосковья, включая льготные кредиты.

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Непродовольственная инфляция также продолжила замедляться и составила 15,32% в ноябре по сравнению с 16,52% в октябре. Здесь свою роль сыграл ослабевший потребительский спрос и стабилизация цен на бензин. Постепенно налаживается параллельный импорт, поэтому цены на электронику, в том числе смартфоны, начали снижаться.

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«Показатели продовольственной инфляции в Московской области говорят о том, что федеральные и региональные меры поддержки работают. Немалую роль в этом оказали инициативы губернатора Андрея Воробьева. В области поддерживают инвестиционную активность, развивают импортозамещение», — подчеркнул Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

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