Подмосковье 24 ноября 2023, 18:21 Меры поддержки педагогов в 2024 году обсудили на встрече в школе Мытищ пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Встреча с представителями администрации Мытищ прошла в школе № 10. Главными темами для обсуждения стали меры социальной поддержки педагогов и цифровой мир.

Особое внимание уделили мерам соцподдержки учителей, которые начнут действовать в Мытищинском городском округе с 2024 года. Кроме того, участники совещания обсудили диспансеризацию детей и взрослых, а также акцию добра.

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Она будет проводиться в образовательных организациях Мытищ в канун Нового года. Дети смогут принести свои любимые сладости и написать письма участникам специальной военной операции.

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