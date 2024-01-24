Подмосковье 24 января 2024, 16:53 Меры поддержки педагогов обсудили на совещании главы городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В округе планируется открыть рекордное количество учреждений для подрастающего поколения. Семь школ на 8285 мест и три детских сада на 1020 мест.

Для новых кадров за счет регионального бюджета предусмотрены выплаты грантов школам-лидерам, ежемесячная доплата классным руководителям, молодым учителям, а также единоразовая выплата молодым специалистам. Работают программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель».

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В 2024 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева за каждого привлеченного учителя региональные школы будут получать гранты в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, при трудоустройстве молодым воспитателям и педагогам выплатят из местного бюджета не только единовременную выплату, но и ежемесячную доплату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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