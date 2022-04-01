Меры поддержки обсудили на крупнейшем предприятии округа в Лосино-Петровском

Крупное предприятие по производству замороженной продукции работает в Лосино-Петровском с 2008 года. В ходе рабочего визита временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Джеглав ознакомился не только с самим производством, но и с условиями проживания рабочих. Также обсудили меры поддержки, которые регион может предоставить предприятию.

Источник фото: телеканал «360»

«Основная цель — понять проблемы производителя и помочь, если есть эти проблемы. Но по мере визита понимаешь, насколько серьезен подход владельцев и руководителей предприятия. Из всех посещений за последние три недели насчет этого предприятия я наиболее спокоен», — сказал врип главы г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас здесь создано более шестисот рабочих мест, из них 300 — для иностранных граждан.

«Мы растем. В этом году мы видим свое развитие в поставках уже в страны таможенного союза. Сейчас мы занимаемся оформлением разрешительной документации для того, чтобы наш продукт увидели в Белоруссии, в Казахстане, в Киргизии, в Армении. Поэтому мы не стоим на месте», — отметил енеральный директор ООО «Щелковский МПК» ТМ «Sибирская коллекция» Юрий Черченко.

Источник фото: телеканал «360»

Предприятие по производству мясных полуфабрикатов в Лосино-Петровском занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке. Производственные мощности обеспечивают до 900 тонн продукции в месяц. При этом у производства большие планы — расширяться и открывать новые направления.

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