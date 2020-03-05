Меры поддержки инвалидов боевых действий в Афганистане и Чечне изменили в Подмосковье

Правила выплаты ежемесячной компенсации для инвалидов боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане изменились в Подмосковье. Право на ее получение расшила Мособлдума на очередном заседании.

Сейчас компенсацию каждый месяц перестают выплачивать гражданам при условии, что они начали получать страховую пенсию при достижении пенсионного возраста. Но пенсия в некоторых случаях оказывает меньше компенсационной выплаты, которая составляет 4,5 тысячи рублей.

«Предлагается сохранить за инвалидами боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике и Республике Дагестан право на получение ежемесячной компенсационной выплаты, назначаемой в соответствии с законом», — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Сегодня в Московской области проживает 503 человека, которые стали инвалидами, получив ранения время боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан.

18 жителей Подмосковья получают страховую пенсию, а 32 человека отказались от обращения за назначением страховой пенсии. Эти люди сохранили возможность получать ежемесячную компенсацию в размере 4,5 тысячи рублей.

Принятие закона потребует выделения в 2020 году дополнительных средств бюджета Московской области в размере более одного миллиона рублей.