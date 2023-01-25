Подмосковье 25 января 2023, 16:07 Меры поддержки благоприятно сказались на продовольственной отрасли в Подмосковье

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В декабре 2023 года годовая инфляция на рынке продовольствия Московской области снизилась до 10,47%. На это повлияли многие факторы, в том числе и меры поддержки бизнеса.

«По итогам декабря установилась четкая тенденция в снижении стоимости мясных продуктов. Этому способствует широкий комплекс мер поддержки», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

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По его словам, в регионе стало легче получить инвестиционные средства, гранты, субсидии, льготные займы.

Благодаря таким мерам поддержки увеличились объемы продукции на животноводческих фермах региона. Это привело к замедлению роста цен на мясо курицы и говядину в конце года. Снижение стоимости свинины также продолжилось. После этого перестали расти в цене сосиски, сардельки, колбасы и мясной фарш.

Также на стоимость мясных товаров повлияло и замедление роста стоимости зерна и сои, увеличенное производство комбикормов и льготное кредитование на покупку кормов и витаминов для скота. В итоге рост цен на молочную и кисломолочную продукцию также замедлился.

По данным Банка России, в декабре 2023 года инфляция в Подмосковье составила 14,11%. По прогнозам ЦБ, она продолжит снижаться и весной этого года.

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