    21 апреля 2020, 17:05

    Меры поддержки бизнеса в Подмосковье распространят и на самозанятых

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса распространят на самозанятых жителей Подмосковья. В условиях пандемии коронавируса они смогут получить помощь с кредитом, участвовать в льготных лизинговых программах и не только.
    Меры поддержки бизнеса в Подмосковье распространят и на самозанятых

    Сегодня в Московской области 93 тысячи самозанятых. Закон, который предусматривает предоставление им отдельных мер поддержки бизнеса, в первом чтении рассмотрела Госдума.

    В нем говорится о поддержке жителей, применяющих налог на профессиональный доход. Предлагается учесть самозанятых и в реестрах малого и среднего бизнеса — получателей помощи. Об этом сообщил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

    Принятие законопроекта позволит завершить формирование мер поддержки самозанятых граждан и создать благоприятные условия по вовлечению в легальную предпринимательскую деятельность

    Тарас Ефимов.

    Кроме того, он добавил, что самозанятые смогут еще получить доступ к порталу навигатора малого и среднего бизнеса.

    Губернатор Андрей Воробьев призвал предпринимателей сразу сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются. В регионе работает горячая линия 0150.