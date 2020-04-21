Меры поддержки бизнеса в Подмосковье распространят и на самозанятых

Сегодня в Московской области 93 тысячи самозанятых. Закон, который предусматривает предоставление им отдельных мер поддержки бизнеса, в первом чтении рассмотрела Госдума.

В нем говорится о поддержке жителей, применяющих налог на профессиональный доход. Предлагается учесть самозанятых и в реестрах малого и среднего бизнеса — получателей помощи. Об этом сообщил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Принятие законопроекта позволит завершить формирование мер поддержки самозанятых граждан и создать благоприятные условия по вовлечению в легальную предпринимательскую деятельность Тарас Ефимов.

Кроме того, он добавил, что самозанятые смогут еще получить доступ к порталу навигатора малого и среднего бизнеса.

Губернатор Андрей Воробьев призвал предпринимателей сразу сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются. В регионе работает горячая линия 0150.