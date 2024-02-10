Подмосковье 10 февраля 2024, 19:58 Меры поддержки бизнеса обсудили с предпринимателями Подмосковья в усадьбе Гребнево Unsplash

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Представители бизнеса из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского обсудили Федеральные и региональные меры поддержки и будущее развитие предпринимательства в усадьбе Гребнево. В прошлом году Подмосковье стало пилотным регионом по внедрению системы обратной связи с инвесторами ЦУР «Бизнес».

За год центр управления развития «Бизнес» обработал более 10 тысяч обращений предпринимателей. В 10 раз уменьшилось количество проверок бизнеса по линии МЧС, число проверок налоговой службы сократилось в 3 раза.

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«Для многих из вас главный запрос — не столько меры поддержки, но главное — условия ведения бизнеса чтобы вам не мешали заниматься своим делом», — сказал заместитель министра инвестиций промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

Владелец усадьбы Гребнево, предприниматель Андрей Ковалев предложил всем бизнесменам следовать его примеру — переводить свои предприятия под юрисдикцию местных муниципалитетов. Эти налоги в дальнейшем платить в свои родные города и округа.

Среди предпринимателей провели анонимный опрос, как они оценивают уровень поддержки, информированности, давление на бизнес. По итогам более 90% представителей крупного бизнеса считают, что уровень поддержки достаточен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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