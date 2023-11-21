Подмосковье 21 ноября 2023, 17:26 Меры поддержки бизнеса обсудили на встрече с предпринимателями в Лобне Пресс-служба администрации города или района

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Глава Лобни Игорь Демешко провел встречу с трудовым коллективом и руководством торгового центра «Поворот». На мероприятии обсудили региональные и муниципальные меры поддержки предпринимательского сообщества, а также планы ТЦ на развитие.

«В Лобне более 4,2 тысячи представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Несмотря на санкционное давление, наши предприниматели активно ведут дела, многие из них расширяют производственную базу, обеспечивая городской округ дополнительными рабочими местами. Развитие экономики неотделимо от развития комфортной городской среды», — отметил Игорь Демешко.

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Администрация городского округа готова к открытому диалогу с бизнесом. Поддержка предпринимателей — одна из приоритетных задач.

На встрече стало известно, что скоро на площади возле ТЦ «Поворот» откроется каток. К Новому году здесь можно будет приобрести елку и подарки на тематической ярмарке.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.