Меры поддержки бизнеса обсудили на совете директоров в Луховицах

Традиционный совет директоров прошел в Луховицах. На мероприятии обсудили меры поддержки бизнеса, инвестиции и изменения в законодательстве.

Исполняющий обязанности главы Сергей Тимохин подвел итоги 2021 года и рассказал, что за это время в регионе открылось 22 новых предприятия, зарегистрировались около 200 индивидуальных предпринимателей, появилось более 400 рабочих мест.

«Главная задача — чтобы руководители увиделись друг с другом, могли пообщаться, задать вопросы, потому что к представителям администрации нужно записываться. А тут можно, как говорят, накоротке подойти, двумя-тремя словами обмолвиться, задать вопрос, получить на него ответ», — отметил Тимохин.

Представители банков поделились информацией о новых продуктах для бизнеса, надзорные органы доложили о проверках, штрафах и правах предпринимателей.

Также предприниматель Таисия Якушева рассказала, что меры поддержки бизнеса помогли ей сохранить свое дело в пандемию. Она оказывает бьюти-услуги. В локдаун она взяла льготный кредит под 3% на 662 тысячи рублей, что позволило ей сохранить штат.

Кроме того, Тимохин рассказал во время встречи и об инвестициях. В Луховицах сейчас реализуется несколько разных проектов. Скоро откроется логистический центр по обслуживанию и продаже сельскохозяйственной техники. Строятся теплицы. В дальнейшем в регионе должна появиться птицефабрика, на которой будут выпускать до 400 миллионов яиц в год.