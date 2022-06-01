Меры поддержки бизнеса на отдаленных территориях расширят в Подмосковье

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в эфире «Радио России» сообщила о том, что Московская область готова поддержать предпринимателей, развивающих бизнес в отдаленных городских округах региона.

«Для Подмосковья важно создать максимально комфортные условия для работы предпринимателей, в том числе на отдаленных территориях. Так, на прошлой неделе Московская область расширила меры поддержки и обнулила налог на прибыль в рамках инвестиционного налогового вычета до 2029 года для тех компаний, которые будут приходить в отдаленные городские округа, развивать бизнес, расширять производство и создавать рабочие места», — сказала глава Мининвеста.

Волоколамск, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуево, Серебряные пруды, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Талдом и Лосино-Петровск относятся к отдаленным городским округам Московской области.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться программой льготного кредитования «Удаленные территории» в Московском областном фонде микрофинансирования и оформить заем на сумму до двух миллионов рублей по ставке два процента годовых.

О всех мерах государственной поддержки доступных для бизнеса в отдаленных округах Московской области предприниматели могут узнать по телефону горячей линии 0150.