Подмосковные предприниматели определили самые актуальные для себя меры поддержки
Мининвест: предприниматели Подмосковья назвали самые актуальные для себя меры поддержки
Услуги по продвижению товаров с помощью «Яндекса», онлайн-регистрации бизнеса и получению электронной подписи оказались одними из самых востребованных у предпринимателей в Подмосковье. Выяснить это помог опрос от областного Мининвеста.
В Telegram-канале «Предприниматель Подмосковья» каждый бизнесмен смог оценить актуальность поддержки, которую предлагают областные центры «Мой бизнес».
«Нам важно и получать обратную связь от предпринимателей, и видеть реальную картину. Такое взаимодействие позволяет нам понять, на чем нужно сосредоточить внимание в первую очередь», — подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в регионе насчитывается 370 тысяч объектов малого и среднего бизнеса.
Благодаря постоянному общению с бизнесом область выступает своего рода магнитом не только для крупных инвесторов, но и малых, средних предпринимателей
По итогам опроса большинство предпринимателей назвали услуги центров «Мой бизнес» актуальными и эффективными.
Что показал опрос?
Наиболее интересными для бизнесменов оказались услуги по продвижению продукции с помощью «Яндекса».
Они высоко оценили сервисы онлайн-регистрации бизнеса и получения цифровой подписи.
Также участники определили, какие услуги стоит внедрить. Например, они проголосовали за предоставление готовых решений для бизнеса, помощь с поиском контрагентов и подбором поставщиков.
Кроме того, предприниматели подтвердили потребность в мастер-классах.
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