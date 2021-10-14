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    14 октября 2021, 10:34

    Подмосковные предприниматели определили самые актуальные для себя меры поддержки

    Мининвест: предприниматели Подмосковья назвали самые актуальные для себя меры поддержки

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Услуги по продвижению товаров с помощью «Яндекса», онлайн-регистрации бизнеса и получению электронной подписи оказались одними из самых востребованных у предпринимателей в Подмосковье. Выяснить это помог опрос от областного Мининвеста.

    Подмосковные предприниматели определили самые актуальные для себя меры поддержки | Изображение 1

    В Telegram-канале «Предприниматель Подмосковья» каждый бизнесмен смог оценить актуальность поддержки, которую предлагают областные центры «Мой бизнес».

    «Нам важно и получать обратную связь от предпринимателей, и видеть реальную картину. Такое взаимодействие позволяет нам понять, на чем нужно сосредоточить внимание в первую очередь», — подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в регионе насчитывается 370 тысяч объектов малого и среднего бизнеса.

    Благодаря постоянному общению с бизнесом область выступает своего рода магнитом не только для крупных инвесторов, но и малых, средних предпринимателей

    Екатерина Зиновьева.

    По итогам опроса большинство предпринимателей назвали услуги центров «Мой бизнес» актуальными и эффективными.

    Что показал опрос?

    Наиболее интересными для бизнесменов оказались услуги по продвижению продукции с помощью «Яндекса».

    Они высоко оценили сервисы онлайн-регистрации бизнеса и получения цифровой подписи.

    Также участники определили, какие услуги стоит внедрить. Например, они проголосовали за предоставление готовых решений для бизнеса, помощь с поиском контрагентов и подбором поставщиков.

    Кроме того, предприниматели подтвердили потребность в мастер-классах.

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