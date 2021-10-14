Подмосковные предприниматели определили самые актуальные для себя меры поддержки

Услуги по продвижению товаров с помощью «Яндекса», онлайн-регистрации бизнеса и получению электронной подписи оказались одними из самых востребованных у предпринимателей в Подмосковье. Выяснить это помог опрос от областного Мининвеста.

В Telegram-канале «Предприниматель Подмосковья» каждый бизнесмен смог оценить актуальность поддержки, которую предлагают областные центры «Мой бизнес».

«Нам важно и получать обратную связь от предпринимателей, и видеть реальную картину. Такое взаимодействие позволяет нам понять, на чем нужно сосредоточить внимание в первую очередь», — подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе насчитывается 370 тысяч объектов малого и среднего бизнеса.

Благодаря постоянному общению с бизнесом область выступает своего рода магнитом не только для крупных инвесторов, но и малых, средних предпринимателей Екатерина Зиновьева.

По итогам опроса большинство предпринимателей назвали услуги центров «Мой бизнес» актуальными и эффективными.

Что показал опрос?

Наиболее интересными для бизнесменов оказались услуги по продвижению продукции с помощью «Яндекса».

Они высоко оценили сервисы онлайн-регистрации бизнеса и получения цифровой подписи.

Также участники определили, какие услуги стоит внедрить. Например, они проголосовали за предоставление готовых решений для бизнеса, помощь с поиском контрагентов и подбором поставщиков.

Кроме того, предприниматели подтвердили потребность в мастер-классах.

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