Меры по защите от коронавируса ввели в парках Подмосковья
Чтобы снизить риск распространения коронавируса в парках три-четыре раза в день дезинфицируют поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребенка и местах общественного питания всегда в наличии средства гигиены.
В качестве профилактики постоянно проверяется самочувствие сотрудников парков. Ознакомительная информация о вирусе размещена на стендах на территории парков.
Также, некоторые парки Подмосковья отменили массовые мероприятия. Среди них:
Балашиха г. о. — Парк «Пехорка», парк «Пестовский», парк Заречная ул., парк Николо-Архангельский, парк «Заря», парк «Дзержинский»;
Богородский г. о. — Городской парк культуры и отдыха, парк «Глухово», парк «Обухово», парк «Волхонка»;
Волоколамский г. о. — МУ «Парковый комплекс»;
Дмитровский г. о. — Парк культуры и отдыха «Березовая роща»;
Домодедово г. о. — Городской парк культуры и отдыха «Елочки»;
Дубна г. о. — МАУ «Городские парки»;
Егорьевск г. о. — МАУК «Парк 200 лет Егорьевску», Городской парк культуры «ДК им. Г. Конина»;
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Культурно-досугового центра «Пегас»;
Ивантеевка г. о. — МБУК «Городской парк культуры»;
Кашира г.о — МБУК «Дом культуры Ожерелье»;
Клин г. о. — Клинский городской парк культуры и отдыха парк «Сестрорецкий», Клинский городской парк культуры и отдыха Высоковский городской парк культуры и отдыха;
Королев г.о — Центральный городской парк им. М. И. Калинина, парк «Деловой и культурный центр Костино»;
Красногорск г. о. — Центральный парк, детский городок «Сказочный», парк «Ивановские пруды», парк «Опалиховский пруд», парк «Губайловкий лес»;
Лотошинский г. о. — Лотошинский парк культуры и отдыха;
Луховицы г. о. — Городской парк культуры и отдыха;
Лыткарино г. о. — Парк культуры и отдыха «Мир»;
Люберцы г. о. — Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды», Центральный парк, парк культуры и отдыха «Малаховка»;
Мытищи г. о. — городской парк «Мира»;
Одинцово г. о. — МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа»;
Подольск г. о. — Городской парк культуры и отдыха им В. Талалихина, парк культуры и отдыха «Дубрава» (м-н Климовск), «Детский парк культуры и отдыха» (м-н Климовск);
Раменский г. о. — Городской парк культуры и отдыха;
Руза г. о. — г. п. Руза «Парк культуры и отдыха «Городок»;
Серебряные пруды г. о. — парк культуры и отдыха «Серебряный»;
Сергиево-Посадский м. р. — городской парк «Скитские Пруды», историко-культурный и ландшафтный парк культуры и отдыха «Покровский»;
Серпухов г. о. — парк культуры и отдыха им. О.Степанова, парк «Питомник», парк «Жемчужина», парк «Комсомольский», парк «Принарский»;
Солнечногорский г. о. — «Городской парк культуры и отдыха»;
Ступино г. о. — Михневский парк культуры и отдыха, парк культуры и отдыха им. Н. Островского;
Талдомский г. о. — парк культуры и отдыха «Вербилки», парк культуры и отдыха «Победа», парк культуры и отдыха районного Дома культуры;
Химки г. о. — парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого, парк культуры и отдыха «Дубки», парк культуры и отдыха им. А.Величко, парк «Подрезково», парк «Экоберег»;
Шатура г. о. — городской парк культуры и отдыха им. Гагарина;
Кразнознаменск г. о. — городской парк «Дом офицеров».
Данный список парков не окончательный. В случае ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, список будет расширен.