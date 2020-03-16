    16 марта 2020, 17:49

    Меры по защите от коронавируса ввели в парках Подмосковья

    Алена Собкалова, Ирина Люлина

    В подмосковных парках ввели меры для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
    Меры по защите от коронавируса ввели в парках Подмосковья

    Чтобы снизить риск распространения коронавируса в парках три-четыре раза в день дезинфицируют поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребенка и местах общественного питания всегда в наличии средства гигиены.

    В качестве профилактики постоянно проверяется самочувствие сотрудников парков. Ознакомительная информация о вирусе размещена на стендах на территории парков.

    Также, некоторые парки Подмосковья отменили массовые мероприятия. Среди них:

    Балашиха г. о. — Парк «Пехорка», парк «Пестовский», парк Заречная ул., парк Николо-Архангельский, парк «Заря», парк «Дзержинский»;

    Богородский г. о. — Городской парк культуры и отдыха, парк «Глухово», парк «Обухово», парк «Волхонка»;

    Волоколамский г. о. — МУ «Парковый комплекс»;

    Дмитровский г. о. — Парк культуры и отдыха «Березовая роща»;

    Домодедово г. о. — Городской парк культуры и отдыха «Елочки»;

    Дубна г. о. — МАУ «Городские парки»;

    Егорьевск г. о. — МАУК «Парк 200 лет Егорьевску», Городской парк культуры «ДК им. Г. Конина»;

    МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Культурно-досугового центра «Пегас»;

    Ивантеевка г. о. — МБУК «Городской парк культуры»;

    Кашира г.о — МБУК «Дом культуры Ожерелье»;

    Клин г. о. — Клинский городской парк культуры и отдыха парк «Сестрорецкий», Клинский городской парк культуры и отдыха Высоковский городской парк культуры и отдыха;

    Королев г.о — Центральный городской парк им. М. И. Калинина, парк «Деловой и культурный центр Костино»;

    Красногорск г. о. — Центральный парк, детский городок «Сказочный», парк «Ивановские пруды», парк «Опалиховский пруд», парк «Губайловкий лес»;

    Лотошинский г. о. — Лотошинский парк культуры и отдыха;

    Луховицы г. о. — Городской парк культуры и отдыха;

    Лыткарино г. о. — Парк культуры и отдыха «Мир»;

    Люберцы г. о. — Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды», Центральный парк, парк культуры и отдыха «Малаховка»;

    Мытищи г. о. — городской парк «Мира»;

    Одинцово г. о. — МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа»;

    Подольск г. о. — Городской парк культуры и отдыха им В. Талалихина, парк культуры и отдыха «Дубрава» (м-н Климовск), «Детский парк культуры и отдыха» (м-н Климовск);

    Раменский г. о. — Городской парк культуры и отдыха;

    Руза г. о. — г. п. Руза «Парк культуры и отдыха «Городок»;

    Серебряные пруды г. о. — парк культуры и отдыха «Серебряный»;

    Сергиево-Посадский м. р. — городской парк «Скитские Пруды», историко-культурный и ландшафтный парк культуры и отдыха «Покровский»;

    Серпухов г. о. — парк культуры и отдыха им. О.Степанова, парк «Питомник», парк «Жемчужина», парк «Комсомольский», парк «Принарский»;

    Солнечногорский г. о. — «Городской парк культуры и отдыха»;

    Ступино г. о. — Михневский парк культуры и отдыха, парк культуры и отдыха им. Н. Островского;

    Талдомский г. о. — парк культуры и отдыха «Вербилки», парк культуры и отдыха «Победа», парк культуры и отдыха районного Дома культуры;

    Химки г. о. — парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого, парк культуры и отдыха «Дубки», парк культуры и отдыха им. А.Величко, парк «Подрезково», парк «Экоберег»;

    Шатура г. о. — городской парк культуры и отдыха им. Гагарина;

    Кразнознаменск г. о. — городской парк «Дом офицеров».

    Данный список парков не окончательный. В случае ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, список будет расширен.