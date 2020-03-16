Меры по защите от коронавируса ввели в парках Подмосковья

В подмосковных парках ввели меры для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Чтобы снизить риск распространения коронавируса в парках три-четыре раза в день дезинфицируют поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребенка и местах общественного питания всегда в наличии средства гигиены.

В качестве профилактики постоянно проверяется самочувствие сотрудников парков. Ознакомительная информация о вирусе размещена на стендах на территории парков.

Также, некоторые парки Подмосковья отменили массовые мероприятия. Среди них:

Балашиха г. о. — Парк «Пехорка», парк «Пестовский», парк Заречная ул., парк Николо-Архангельский, парк «Заря», парк «Дзержинский»;

Богородский г. о. — Городской парк культуры и отдыха, парк «Глухово», парк «Обухово», парк «Волхонка»;

Волоколамский г. о. — МУ «Парковый комплекс»;

Дмитровский г. о. — Парк культуры и отдыха «Березовая роща»;

Домодедово г. о. — Городской парк культуры и отдыха «Елочки»;

Дубна г. о. — МАУ «Городские парки»;

Егорьевск г. о. — МАУК «Парк 200 лет Егорьевску», Городской парк культуры «ДК им. Г. Конина»;

МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Культурно-досугового центра «Пегас»;

Ивантеевка г. о. — МБУК «Городской парк культуры»;

Кашира г.о — МБУК «Дом культуры Ожерелье»;

Клин г. о. — Клинский городской парк культуры и отдыха парк «Сестрорецкий», Клинский городской парк культуры и отдыха Высоковский городской парк культуры и отдыха;

Королев г.о — Центральный городской парк им. М. И. Калинина, парк «Деловой и культурный центр Костино»;

Красногорск г. о. — Центральный парк, детский городок «Сказочный», парк «Ивановские пруды», парк «Опалиховский пруд», парк «Губайловкий лес»;

Лотошинский г. о. — Лотошинский парк культуры и отдыха;

Луховицы г. о. — Городской парк культуры и отдыха;

Лыткарино г. о. — Парк культуры и отдыха «Мир»;

Люберцы г. о. — Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды», Центральный парк, парк культуры и отдыха «Малаховка»;

Мытищи г. о. — городской парк «Мира»;

Одинцово г. о. — МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа»;

Подольск г. о. — Городской парк культуры и отдыха им В. Талалихина, парк культуры и отдыха «Дубрава» (м-н Климовск), «Детский парк культуры и отдыха» (м-н Климовск);

Раменский г. о. — Городской парк культуры и отдыха;

Руза г. о. — г. п. Руза «Парк культуры и отдыха «Городок»;

Серебряные пруды г. о. — парк культуры и отдыха «Серебряный»;

Сергиево-Посадский м. р. — городской парк «Скитские Пруды», историко-культурный и ландшафтный парк культуры и отдыха «Покровский»;

Серпухов г. о. — парк культуры и отдыха им. О.Степанова, парк «Питомник», парк «Жемчужина», парк «Комсомольский», парк «Принарский»;

Солнечногорский г. о. — «Городской парк культуры и отдыха»;

Ступино г. о. — Михневский парк культуры и отдыха, парк культуры и отдыха им. Н. Островского;

Талдомский г. о. — парк культуры и отдыха «Вербилки», парк культуры и отдыха «Победа», парк культуры и отдыха районного Дома культуры;

Химки г. о. — парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого, парк культуры и отдыха «Дубки», парк культуры и отдыха им. А.Величко, парк «Подрезково», парк «Экоберег»;

Шатура г. о. — городской парк культуры и отдыха им. Гагарина;

Кразнознаменск г. о. — городской парк «Дом офицеров».

Данный список парков не окончательный. В случае ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, список будет расширен.