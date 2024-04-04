Подмосковье 04 апреля 2024, 15:26 Меры по снижению количества пробок на дорогах примут в Лобне Медиасток.рф

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В городском округе Лобня разработали комплекс мер для улучшения дорожной ситуации. Они позволят снизить количество пробок на дорогах.

С начала апреля ограничено движение маневровых поездов на четырех переездах в часы пик. К концу месяца завершат установку светофоров с бело-лунной фазой, что позволит пешеходам и водителям, выполняющим поворот, одновременно перемещаться на перекрестках, тем самым повышая их пропускную способность. Помимо этого, с середины апреля запланирован ремонт асфальтового покрытия на переездах для ускорения движения транспорта.

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«Таким образом, планируем к середине мая достигнуть максимального эффекта в вопросе снижения количества заторов в городе», — поделиласть в своем Telegram-канале глава города Анна Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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