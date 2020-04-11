Меры по борьбе с коронавирусом усилили в Подмосковье. Получить пособие будет проще, а такси станет меньше

Новые меры по борьбе с коронавирусом будут действовать на неделе с 13 по 19 апреля. На это время в регионе приостановят работу каршеринга и такси. Ограничения не коснутся тех перевозчиков, которые имеют разрешение в Москве и Московской области.

На тот же срок в Московской области запретят строительство. При этом возведение медицинских объектов продолжится. Запрет не коснется строительства транспортной и сельскохозяйственной инфраструктуры, объектов, необходимых для реализации национальных проектов.

В Подмосковье с 13 апреля приостановят работу практически все предприятия и организации. Магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки по-прежнему будут открыты.

«Перечисленные ограничения не затрагивают организации, обеспечивающие обороноспособность страны, защиту лесов, функционирование сельского хозяйства, а также являющихся объектами критически важной инфраструктуры», — отметили в подмосковном оперативном штабе.

Чтобы оказать помощь жителям, в Подмосковье решили сделать более доступными ежемесячные выплаты на ребенка. При определении среднедушевого дохода семьи не будут учитываться региональная компенсация, доходы, когда у членов семьи еще была работа, пособие по безработице, дополнительные выплаты. Это послабление будет действовать на время режима повышенной готовности.

В Московской области, по информации на 10 апреля, 930 пациентов с COVID-19. Региональный Роспотребнадзор провел 60 373 теста на коронавирус.