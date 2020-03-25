Меры безопасности для доноров усилили на Московской областной станции переливания крови

«Мы отменяем донорские акции с численностью более 50 человек и создаем условия для предотвращения скопления большого количества людей. Специалисты ведут активную работу по привлечению доноров на станцию. Потребность в компонентах крови остается в Подмосковье на прежнем уровне. Сдача крови поможет многим пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, сохранить жизнь и вернуть здоровье. Благодарим наших доноров за проявление сознательности и милосердия», — рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее компоненты, которые заготовлены в регионе, направляют в медорганизации Подмосковья, в том числе в перинатальные центры для тех, кто нуждается в переливании. Кровь требуется для помощи пострадавшим в ДТП, для пациентов с большой кровопотерей и ожогами, для больных онкологией и заболеваниями крови, а также для новорожденных с различными патологиями.

Все желающие могут сдать кровь и помочь нуждающимся в ней. Подробная информация есть на сайте www.mospk.life или по телефону 8(495) 305-77-00.