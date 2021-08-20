Мертвых уток массово заметили в Подмосковье. Их мог убить хлеб

Сообщения о море диких уток в последние дни поступили из Одинцова, Подольска и Ленинского городского округа. В Министерстве экологии Подмосковья сообщили, что специалисты сейчас изучают мертвых птиц на предмет болезней. Основные версии гибели уток — это человеческий фактор и отравление токсином.

«Закисший хлеб способствует развитию грибковых заболеваний у таких водоплавающих птиц. И из-за развития грибковых инфекций страдают водоросли, которыми питаются водоплавающие птицы, и, естественно, если птица съела такую водоросль, то ее жизнь подвергается опасности, потому что она может из-за этого погибнуть», — объяснила заведующая отделом по работе с природными территориями Минэкологии и природопользования Московской области Виктория Коптюк.

По данным специалистов, хлеб также забивает утиный зоб и может привести к гибели пернатых, однако раньше мора такого масштаба не случалось. Главный врач госпиталя для птиц, орнитолог Владимир Романов сообщил, что все обследованные им утки умерли от одного и того же яда — ботулотоксина.

«Этот токсин появляется в воде, когда она прогревается до аномальных температур. Его синтезируют анаэробные бактерии из класса клостридий. По сути, птицы погибают от возбудителя ботулизма», — рассказал Романов и уверил, что когда жара спадет, массовая гибель птиц прекратится.

Специалисты уже исключили основные болезни, при которых происходит массовый мор птиц. Среди них орнитоз, сальмонеллез и другие. Также сейчас нет никаких подтверждений, что утки умирают от техногенных загрязнений прудов, озер и рек. На фоне массовой гибели диких пернатых водоемы Московской области еще раз проверят и почистят от водорослей.