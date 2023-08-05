Подмосковье 05 августа 2023, 05:00 Мероприятия по обработке земли от борщевика выполнили в Подмосковье на 97% Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области обработали 97% площадей от борщевика. Как сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья, наибольший объем работ провели в Клину, Можайске и Волоколамске.

«На втором этапе обработано более 19,7 тысяч гектаров земли. Полностью завершены работы в 29 округах. Сейчас обработки ведут на оставшихся площадях», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также борьбу с борщевиком проводят и на частных владениях. Органы местного самоуправления могут провести обработку на платной основе, если этого не сделал собственник участка.

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