Подмосковье 16 ноября 2022, 09:18 Мероприятия ко Дню самбо пройдет в 11 округах Подмосковья

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Серия турниров и мастер-классов, приуроченных ко Дню самбо, пройдет в Подмосковье с 13 по 27 ноября. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Мероприятия пройдут в 11 городах. Это Мытищи, Можайск, Королев, Домодедово, Люберцы, Сергиев-Посад, Серебряные Пруды, Долгопрудный, Одинцово, Реутов и Дубна. В них поучаствуют около двух тысяч спортсменов.

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Центром праздника второй год подряд станут Мытищи. Там 20 ноября пройдет турник городского округа.

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В Можайске 19 ноября состоится открытое Первенство «СШОР по самбо и дзюдо Можайского городского округа», в Долгопрудном 29 ноября пройдет открытый турнир «Кубок Долгопрудного», и в этот же день в Домодедове проведут областной турнир.

День самбо впервые отметили в России в 2008 году. Тогда этому виду спорта исполнилось 70 лет.

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