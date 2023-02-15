Подмосковье 15 февраля 2023, 15:19 Мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошли в Лобне

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Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли в Лобне. Сейчас в городе живет более 200 участников афганского конфликта. Многие из них награждены орденами и медалями.

Мероприятия начались в микрорайоне Красная Поляна у памятного знака воинам, павшим за Отечество. На монументе — имена лобненцев, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. После церемонии возложения цветов в Михайло-Архангельском храме прошла панихида.

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«Хранить и передавать память о защитниках Отечества, которые в разные годы оберегали рубежи нашей Родины, — наша святая обязанность», — отметил участник боевых действий в Афганистане, председатель Общественной палаты Лобни Сергей Свороб.

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После прошел митинг у мемориала «Звонница» — памятника погибшим в конфликтах, чрезвычайных ситуациях и войнах ХХ столетия. Участие в нем приняли глава городского округа Лобня Игорь Демешко, ветераны-афганцы, представители городского отделения «Боевого братства», общественники и юнармейцы.

Глава округа Игорь Демешко поблагодарил общественные организации и ветеранов Афганистана за вклад в дело патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти воинов.

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