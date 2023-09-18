Подмосковье 18 сентября 2023, 16:54 Мероприятия ко Дню безопасности пациентов провели в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

В МОНИКИ имени Владимирского провели мероприятия ко Дню безопасности пациентов. Они состоялись 17 сентября, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Пациентам напомнили о важности соблюдения рекомендаций врача и понимании побочных эффектов от приема препаратов. У них узнали о степени удовлетворенности оказанием медпомощи и пребыванием в медучреждении.

Реклама

«Каждый пациент после беседы получил полезную памятку с важными контактами и информацией о том, как получить максимальную пользу от консультации врача», — уточнили в министерстве.

Специалисты МОНИКИ побеседовали с ординаторами факультета усовершенствования врачей института. Их спросили о сотрудничестве пациента и врача и напомнили о преимуществах доверительных отношений с больными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».