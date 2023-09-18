18 сентября 2023, 16:54
Мероприятия ко Дню безопасности пациентов провели в МОНИКИ
В МОНИКИ имени Владимирского провели мероприятия ко Дню безопасности пациентов. Они состоялись 17 сентября, сообщили в Минздраве Подмосковья.
Пациентам напомнили о важности соблюдения рекомендаций врача и понимании побочных эффектов от приема препаратов. У них узнали о степени удовлетворенности оказанием медпомощи и пребыванием в медучреждении.
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«Каждый пациент после беседы получил полезную памятку с важными контактами и информацией о том, как получить максимальную пользу от консультации врача», — уточнили в министерстве.
Специалисты МОНИКИ побеседовали с ординаторами факультета усовершенствования врачей института. Их спросили о сотрудничестве пациента и врача и напомнили о преимуществах доверительных отношений с больными.
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Врачи
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