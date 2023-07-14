Подмосковье 14 июля 2023, 14:07 Мероприятия к 80-летию Курской битвы прошли в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Воспитанники из лагеря «ПролексиконКидс» в деревне Подрезово поучаствовали в мероприятиях к 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Для юных жителей Мытищ провели мастер-классы, эстафету, конкурсы и викторины.

Школьники научились изготовлению сказочных героев методом сухого валяния шерсти, расписали деревянные шары летними пейзажами, связали сумочки и браслеты. Иллюстратор книг Елена Абдулаева провела мастер-класс по изготовлению аппликаций на тему космоса.

После прошла игровая программа с эстафетами, конкурсами и викторинами, а также танцевальный баттл.

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