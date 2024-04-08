08 апреля 2024, 16:44
Мероприятие «Пернатые в парках» в Солнечногорске собрало более 200 гостей
Тематическое мероприятие «Пернатые в парках», посвященное Международному дню птиц, прошло в центральном парке Солнечногорска. В нем приняли участие более 200 человек.
На площадке у памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову взрослые и дети посетили выставки, ярмарку, мастер-классы, концерт, а также активно принимали участие в анимационной программе.
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«Еженедельно на главных площадках Солнечногорска проходят увлекательные и активные мероприятия. Так, на прошедших выходных более 200 человек приняли участие в тематическом мероприятии „Пернатые в парках“, которое было посвящено Международному дню птиц. Каждый участник получил массу положительных эмоций!» — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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