Подмосковье 08 апреля 2024, 16:44 Мероприятие «Пернатые в парках» в Солнечногорске собрало более 200 гостей Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Тематическое мероприятие «Пернатые в парках», посвященное Международному дню птиц, прошло в центральном парке Солнечногорска. В нем приняли участие более 200 человек.

На площадке у памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову взрослые и дети посетили выставки, ярмарку, мастер-классы, концерт, а также активно принимали участие в анимационной программе.

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«Еженедельно на главных площадках Солнечногорска проходят увлекательные и активные мероприятия. Так, на прошедших выходных более 200 человек приняли участие в тематическом мероприятии „Пернатые в парках“, которое было посвящено Международному дню птиц. Каждый участник получил массу положительных эмоций!» — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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