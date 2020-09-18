«Мероприятие европейского масштаба»: фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Подмосковье в конце сентября

В конце сентября в комплексе «Новый Иерусалим» пройдет масштабный фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Он продлится пять дней — с 23 по 27 сентября. Гостей мероприятия каждый день ждут концерты классической музыки и выставка большой коллекции предметов из усадеб Московской области.

«С 23 по 27 сентября пройдет фестиваль „Лето. Музыка. Музей“. Мы им гордимся. Погода благоволит нам. По прогнозам, будет тепло и не будет дождя. Это мероприятие европейского масштаба. <…> Программа фестиваля будет необычно насыщенной. Каждый день будет два концерта. В концепции программы — совмещение визуального и музыкального», — сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Президент фестиваля Максим Дунаевский сообщил, что первый концерт 23 сентября посвящен 250-летию со дня рождения Бетховена. В программу семи фестивальных концертов включили музыку Вивальди, Глинки, Малера, Бортнянского, Респиги, Стравинского, Прокофьева и Шостаковича.

Фестиваль должен был состояться летом, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Организаторы решили не менять название музыкального праздника.