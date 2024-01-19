Подмосковье 19 января 2024, 15:37 Меню зимнего гастрономического проекта «Ешь в Подмосковье» появилось в фуд-траках

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Новый гастрономический проект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» стартовал 20 декабря и продлится до 20 февраля. Теперь к акции присоединились и фуд-траки, расположенные в парках и других людных городских местах.

«Уже сейчас участие в проекте принимают 134 предприятия общественного питания. Помимо ресторанов и кафе, есть и фуд-траки, которые располагаются в парках, на площадях, рядом с горками и катками. Средняя цена за разработанное сет-меню составила 500 рублей, а начинается она от 200 рублей», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

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Например, в одном из фуд-траков Лосино-Петровского гостям предлагают такой сет: хот-дог «Датский», картофель, сырный соус и горячий напиток на выбор. Есть еще два варианта наборов с бургером и шаурмой.

В Красногорске, на Подмосковном бульваре, ярко-желтый фуд-трак предлагает попробовать гирос с уткой, сыром или скумбрией вместе с горячим напитком.

Все участники проекта «Ешь в Подмосковье» отмечены на интерактивной карте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область зимой.

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