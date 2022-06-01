Меню в детских лагерях Подмосковья не пострадает из-за санкций

Минсельхозпрод скорректировал меню в детских лагерях с учетом санкций.

Летом в Московской области планируется открыть 911 лагерей с дневным пребыванием дете. Ожидается, что отдыхать в лагерях будет свыше 66 тысяч детей.

В целях организации качественного и сбалансированного питания министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало рекомендованное меню для организации питания в лагерях.

На перечень блюд получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» о его соответствии требованиям СанПиН.

Дополнительно Министерство разработало таблицу рекомендованных замен блюд в меню, чтобы не допустить отсутствия каких-либо видов блюд из-за зарубежных санкций.

Блюда будут заменять только в том случае, если у операторов питания возникнут трудности с закупкой импортных товаров питания.

«Меню, разработанное для летних лагерей в 2021 году, пришлось скорректировать с учетом санкций, мы проработали новую таблицу замены блюд. Критично ничего не поменялось, еда будет такая же вкусная и полезная. К примеру, напитки, которые раньше готовились из импортных замороженных ягод или цитрусовых, теперь будут заменены на компот из яблок, кисель или сок фруктовый», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Выездные проверки качества питания в летних лагерях будут проводить сотрудники министерства два раза в неделю на территории разных муниципалитетов.

На сегодняшний день совместно с Министерством образования Московской области Минсельхозпрод региона прорабатывает вопрос создания единого обязательного меню для летних лагерей на 2023 год.