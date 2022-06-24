Индивидуальное меню для детей с диабетом и аллергиями появится в школах Подмосковья. Это проект, учитывающий особенности питания ребят по медицинским показаниям. Балашиха станет первым городским округом, где создадут уникальные рационы для школ и детских садов.

В Балашихе особенное меню появится в пяти детских садах и в таком же количестве школ. Это коснется 40 ребят.

Специальные меню в Московской области уже разработали для детей, страдающих диабетом, непереносимостью белка молока, аллергией на мясо птицы, яйца, рыбу.

Об этом сообщила представитель Министерства образования Подмосковья Татьяна Лукьяненко.

Такие меню имеют заключения о соответствии всем нормам СанПиН. <…> Проект планируется к апробации в новом учебном году Татьяна Лукьяненко.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту Линара Самединова отметила, что важно особое внимание уделить и оснащению столовых.

«Перед нами стоит ряд задач перед новым учебным годом — важно улучшать качество питания», — сказала она.

Начальник управления развития сферы услуг в Минсельхозе Подмосковья Константин Волков сообщил, что один из самых распространенных недостатков в столовых школ и детских садов — незаполненные журналы бракеража продукции и отсутствие маркировки.

В Подмосковье регулярно проверяют качество школьного питания и работы поставщиков — их в регионе 108. С начала учебного года выявили 660 нарушений.

«Наибольшее количество из них касается маркировки пищевых продуктов, условий хранения, несвоевременного прохождения медицинских осмотров», — сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

За первое полугодие выездные прошли в 193 образовательных учреждениях 39 городских округов Подмосковья.